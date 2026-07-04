7 июля стартует новое аниме по знаменитой манге «Призрак в доспехах». Проект станет более точной экранизацией оригинального произведения Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.

Всего в сериал войдёт 10 серий — они будут выходить в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Кион» каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 8 сентября.

Расписание выхода аниме «Призрак в доспехах»