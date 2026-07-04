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Кристофер Нолан объяснил, почему «Одиссея» будет фильмом для взрослых

Кристофер Нолан объяснил, почему «Одиссея» будет фильмом для взрослых
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Издание Empire взяло интервью у режиссёра Кристофера Нолана. Он рассказал, почему предстоящий фильм «Одиссея» получил рейтинг R и её можно смотреть только лицам старше 17 лет.

По словам постановщика, он хотел максимально аутентично передать жестокость оригинальной поэмы Гомера. Нолан отметил, что ещё до начала съёмок сообщил кинокомпании Universal Pictures, что без сцен насилия картину снять не получится.

Я пришёл в студию в самом начале и откровенно поговорил с ними о том, что мы хотим создать максимально напряжённую версию «Одиссеи». Оружие того времени было гораздо более жестоким — речь идёт о мечах, луках, стрелах и тому подобном. Поэтому я довольно рано пришёл к выводу, что создать версию этой истории с рейтингом PG-13 будет довольно сложно и, возможно, даже рискованно.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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