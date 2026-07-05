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Стартовали съёмки фильма «Форсаж 11» — премьера в марте 2028 года

Стартовали съёмки фильма «Форсаж 11» — премьера в марте 2028 года
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Звезда серии «Форсаж» Вин Дизель объявил о старте съёмок финальной части франшизы. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Актёр поблагодарил фанатов за ожидание заключительной ленты серии. Он отметил, что авторы на протяжении более трёх лет работали над подготовкой к съёмкам, чтобы подарить зрителям запоминающийся финал.

Я на съёмочной площадке. Люди работают не покладая рук. Невероятные съёмочные группы трудятся. Просто хотел уделить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы — лучшая публика в мире, лучшие фанаты в мире. Вы были терпеливы к индустрии, были терпеливы к студии и ко мне. В течение последних трёх с половиной лет мы упорно работали, чтобы создать самый потрясающий финал.

Премьера «Форсажа 11» состоится 17 марта 2028 года. Лента получила название Fast Forever («Форсаж навсегда»). Сценаристом ленты выступил автор сюжета «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.

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