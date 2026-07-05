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Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 15 млн копий

Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 15 млн копий
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Разработчик Lemorion рассказал о новом достижении инди-игры Meccha Chameleon. Продажи симулятора пряток в Steam достигли 15 млн копий.

Фото: lemorion_1224

Такого показателя проект добился на 26-й день с момента релиза — игра вышла 10 июня. Разработчик поблагодарил геймеров и сообщил, что в ближайшее время в Meccha Chameleon пройдёт коллаборация со знаменитостью из Японии.

Мы достигли отметки в 15 млн проданных копий. Огромное спасибо! Готовьтесь к новой коллаборации со знаменитой японской звездой на следующей неделе.

Meccha Chameleon представляет собой онлайн-прятки. Игроки должны управлять белыми человечками, которых нужно красить, чтобы спрятаться от других игроков.

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