Тизер сериала «Великий» про боксёра Мухаммеда Али — старт 4 ноября

Компания Amazon представила тизер мини-сериала «Великий». Проект про легендарного боксёра Мухаммеда Али стартует на стриминговом сервисе Prime Video 4 ноября. Всего выйдет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Биографическая лента расскажет о ключевых этапах жизни и карьеры спортсмена. Помимо хроники самых известных боёв Мухаммеда Али, авторы продемонстрируют его личную драму и встречу с историческими личностями, среди которых был знаменитый активист Малкольм Икс.

Главную роль в сериале сыграл Джаален Бест («Американские истории ужасов»). Исполнительным продюсером проекта выступил звезда «Грешников» Майкл Б. Джордан.