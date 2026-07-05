Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер сериала «Великий» про боксёра Мухаммеда Али — старт 4 ноября

Тизер сериала «Великий» про боксёра Мухаммеда Али — старт 4 ноября
Комментарии

Компания Amazon представила тизер мини-сериала «Великий». Проект про легендарного боксёра Мухаммеда Али стартует на стриминговом сервисе Prime Video 4 ноября. Всего выйдет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Биографическая лента расскажет о ключевых этапах жизни и карьеры спортсмена. Помимо хроники самых известных боёв Мухаммеда Али, авторы продемонстрируют его личную драму и встречу с историческими личностями, среди которых был знаменитый активист Малкольм Икс.

Главную роль в сериале сыграл Джаален Бест («Американские истории ужасов»). Исполнительным продюсером проекта выступил звезда «Грешников» Майкл Б. Джордан.

О другом популярном сериале:
Почему фанаты «Аватара» будут в ярости от второго сезона шоу Netflix
Почему фанаты «Аватара» будут в ярости от второго сезона шоу Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android