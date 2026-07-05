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Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,7 млрд рублей

Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,7 млрд рублей
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5 июля сборы фильма «Майкл» в Росии превысили 1,7 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента о Майкле Джексоне добилась по итогам шестой недели проката — премьера состоялась 28 мая.

Фото: ЕАИС

Биографическая картина продолжает удерживать лидерство в российских чартах после релиза российских лент «Холоп 3» и «Три богатыря: Ни дня без подвига 3». Байопик постепенно приближается к отметке в 2 млрд рублей и четвёртой строчке в списке самых кассовых фильмов российского проката в 2026 году. По всему миру «Майкл» собрал более $ 978 млн. Лента уже стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, обогнав «Оппенгеймера».

В картине «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.

Каким получился фильм про Майкла Джексона:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
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