Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,7 млрд рублей

5 июля сборы фильма «Майкл» в Росии превысили 1,7 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента о Майкле Джексоне добилась по итогам шестой недели проката — премьера состоялась 28 мая.

Фото: ЕАИС

Биографическая картина продолжает удерживать лидерство в российских чартах после релиза российских лент «Холоп 3» и «Три богатыря: Ни дня без подвига 3». Байопик постепенно приближается к отметке в 2 млрд рублей и четвёртой строчке в списке самых кассовых фильмов российского проката в 2026 году. По всему миру «Майкл» собрал более $ 978 млн. Лента уже стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, обогнав «Оппенгеймера».

В картине «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.