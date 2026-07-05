Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я вырос на физических носителях». Хидео Кодзима — об отмене выпуска дисков на PlayStation

«Я вырос на физических носителях». Хидео Кодзима — об отмене выпуска дисков на PlayStation
Комментарии

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима высказался насчёт решения Sony об отмене выпуска дисков на PlayStation. Об этом он рассказал на фестивале Il Cinema in Piazza в Италии.

По словам геймдизайнера, он вырос на физических носителях, потому заявление Sony вызывает у него грусть. Он до сих пор покупает фильмы на дисках и считает, что в будущем от них могут отказаться другие компании. Кодзима также отметил, что физические копии позволяют получить полный доступ к контенту, а скачивание цифровых данных владелец всегда может ограничить.

Я вырос на физических носителях, потому мне очень грустно. Сейчас покупаю много Blu-ray дисков, например, с фильмами. Сегодня вы всё ещё можете скачивать данные. Но в какой-то момент игры превратятся в потоковые сервисы, такие как Amazon или Netflix, и компании будут решать, сможете ли вы играть в игру или нет. В этот момент у меня не будет ничего своего. Это то, что произойдёт дальше в мире видеоигр, боюсь, что это случится и в индустрии кино.

Компания Sony заявила, что диски для консолей PlayStation перестанут выпускать с января 2028 года. Изменение формата коснётся не только эксклюзивов, но и проектов сторонних разработчиков.

Как геймеры отреагировали на отмену выпуска дисков:
«Sony совсем сошла с ума»: геймеры — об отмене выпуска дисков на PlayStation
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android