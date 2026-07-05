«Я вырос на физических носителях». Хидео Кодзима — об отмене выпуска дисков на PlayStation

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима высказался насчёт решения Sony об отмене выпуска дисков на PlayStation. Об этом он рассказал на фестивале Il Cinema in Piazza в Италии.

По словам геймдизайнера, он вырос на физических носителях, потому заявление Sony вызывает у него грусть. Он до сих пор покупает фильмы на дисках и считает, что в будущем от них могут отказаться другие компании. Кодзима также отметил, что физические копии позволяют получить полный доступ к контенту, а скачивание цифровых данных владелец всегда может ограничить.

Я вырос на физических носителях, потому мне очень грустно. Сейчас покупаю много Blu-ray дисков, например, с фильмами. Сегодня вы всё ещё можете скачивать данные. Но в какой-то момент игры превратятся в потоковые сервисы, такие как Amazon или Netflix, и компании будут решать, сможете ли вы играть в игру или нет. В этот момент у меня не будет ничего своего. Это то, что произойдёт дальше в мире видеоигр, боюсь, что это случится и в индустрии кино.

Компания Sony заявила, что диски для консолей PlayStation перестанут выпускать с января 2028 года. Изменение формата коснётся не только эксклюзивов, но и проектов сторонних разработчиков.