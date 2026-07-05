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Трейлер второго сезона фэнтези-аниме «Чёрный клевер» — выход в октябре

Трейлер второго сезона фэнтези-аниме «Чёрный клевер» — выход в октябре
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Студия Pierrot представила трейлер второго сезона аниме «Чёрный клевер». Продолжение фэнтезийного проекта стартует в октябре, более точную дату авторы раскроют позже.

Видео доступно на YouTube-канале avex pictures. Права на видео принадлежат Studio Pierrot.

Сериал рассказывает о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. В один момент герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.

Первый сезон выходил с 2017 по 2021 год. За это время авторы выпустили 170 эпизодов, которые высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb аниме получило 8,2 балла из 10. Второй сезон выйдет спустя пять лет после премьеры заключительного эпизода.

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