«Готовилась сыграть Харли Квинн». Хэтэуэй — о ленте «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»

На подкасте Happy Sad Confused гостем стала знаменитая актриса Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»). Она рассказала о своей подготовке к съёмкам фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года.

По словам артистки, на пробах она предположила, что ей достанется роль антигероя Харли Квинн. Спустя неделю подготовки режиссёр проекта Кристофер Нолан сказал ей, что она сыграет Женщину-кошку — тогда актрисе пришлось резко менять подход к персонажу.

Провела неделю, развивая демоническую энергию Харли Квинн, носила странные шутовские туфли и полосатую блузку. А потом Кристофер Нолан сказал: «Твоя роль — Женщина-кошка». Пришлось сразу менять свой подход.

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» стал завершением трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Энн Хэтэуэй сыграла вместе с Кристианом Бэйлом, который в третий раз исполнил роль Брюса Уэйна. Картина по итогу собрала более $ 1 млрд, а также получила признание от критиков и зрителей.