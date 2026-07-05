Трейлер аниме-сериала «Призрак в доспехах» — старт 7 июля

Студия Science SARU представила трейлер аниме-сериала «Призрак в доспехах». В видео авторы раскрыли песню, которая будет играть в оппенинге проекта — композиция получила название Go Ghost, а исполнила её группа King Gnu.

Видео доступно во VK-канале «DEEP – аниме и не только!». Права на видео принадлежат DEEP/Science SARU.

Предстоящее аниме станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.

«Призрак в доспехах» стартует 7 июля — новые эпизоды будут выходить в русском дубляже в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Кион». Авторами проекта выступила студия Science SARU, известная по культовому аниме «Дандадан».