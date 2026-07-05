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Авторы русской озвучки для игры 007: First Light раскрыли актёров дубляжа — трейлер

Авторы русской озвучки для игры 007: First Light раскрыли актёров дубляжа — трейлер
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Студия Mechanics VoiceOver показала трейлер с демонстрацией русской озвучки для игры 007: First Light. Авторы дубляжа также раскрыли актёров, которые подарили свои голоса персонажам.

Видео доступно во VK-канале Mechanics VoiceOver (R.G. MVO). Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver/IO Interactive.

Так, самого Джеймса Бонда в готовящемся дубляже озвучит Глеб Петров (Энцо Фавара из Mafia: The Old Country). Айзоле свой голос подарит Полина Богомолова (Юля из сериала «Карьеристки»), а Дэмиену Уэббу — Глеб Гаврилов (Барни из Dying Light 2: Stay Human). Сейчас студия собрала более 260 тыс. рублей на озвучку из 2,7 млн. Ранее авторы дубляжа рассказывали, что предстоящий перевод станет их самым крупным проектом.

007: First Light вышла 27 мая на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Проект рассказывает о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

Какой получилась игра про Джеймса Бонда:
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007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 лет
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