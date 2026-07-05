В Индии требуют ужесточить борьбу с пиратством в «Телеграме»

Издание Hindustan Times сообщило, что Министерство информации и телерадиовещания Индии требует ужесточить борьбу с пиратским контентом в «Телеграме». Соответствующее уведомление власти направили администрации мессенджера.

В марте министерство обязало платформу заблокировать более трёх тысяч каналов, которые распространяли фильмы и сериалы нелегально. В новом уведомлении указано, что «Телеграм» обязан сам вычислять пиратский контент и блокировать его, без напоминаний правительства. Теперь администраторы мессенджера должны ужесточить борьбу с нарушителями и предоставить отчёт о своей деятельности властям Индии в течение 15 дней.

«Телеграму» было поручено усилить системы обнаружения, блокировки доступа и удаления пиратских фильмов и контента, нарушающего авторские права на аудиовизуальное оборудование. Компании также было предписано принимать меры против злостных нарушителей, включая каналы, группы, ботов, учётные записи, администраторов и связанные с ними организации.

Ранее мессенджер «Телеграм» удалили на несколько дней из цифровых магазинов в Индии. Причиной случившегося стал большой слив заданий из крупнейшего экзамена в стране, который сдают студенты для поступления в медицинские университеты. Создатель платформы Павел Дуров раскритиковал решение властей, сообщив, что администрация и так боролась с утечками.