Сборы хоррора «Закулисье реальности» достигли $ 350 млн — в 35 раз больше своего бюджета

Сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» превысили $ 350 млн в мировом прокате. Такого результата хоррор добился спустя почти шесть недель проката.

Бюджет картины составил скромные $ 10 млн — это означает, что лента собрала в 35 раз больше затрат на её создание. «Закулисье реальности» продемонстрировало большую выдержку в прокате, став самым кассовым фильмом студии А24. В России проект также вызвал интерес среди зрителей, собрав свыше 630 млн рублей.

«Закулисье реальности» выступает адаптацией интернет-крипипасты о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»). Картина выйдет в онлайне уже 7 июля.