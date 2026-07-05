Расписание выхода сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой

15 июля стартует криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») в главной роли. Шоу расскажет о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.

В первый сезон войдёт семь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 19 августа.

Расписание выхода сериала «Лаки»