Расписание выхода сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой

15 июля стартует криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») в главной роли. Шоу расскажет о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.
В первый сезон войдёт семь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 19 августа.
Расписание выхода сериала «Лаки»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 июля
|2-я серия
|15 июля
|3-я серия
|22 июля
|4-я серия
|29 июля
|5-я серия
|5 августа
|6-я серия
|12 августа
|7-я серия
|19 августа