«История игрушек 5» собрала более $ 750 млн — мультфильм окупился

По итогам третьих выходных сборы мультфильма «История игрушек 5» достигли $ 366 млн в США. Лента занимает вторую строчку в местных чартах, уступая другой анимационной картине «Миньоны и монстры».

В мировом прокате пятая часть «Истории игрушек» собрала уже более $ 764 млн. Учитывая, что бюджет мультфильма составил $ 250 млн, картина уже окупилась и начала приносить прибыль студии Pixar. Ранее аналитики сообщали, что касса ленты может достигнуть $ 1,2 млрд, что станет рекордным результатом для всей франшизы.

«История игрушек 5» повествует о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.