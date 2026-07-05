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Фильм «Супергёрл» собрал $ 100 млн — сборы рухнули на рекордные 74%

Фильм «Супергёрл» собрал $ 100 млн — сборы рухнули на рекордные 74%
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Супергёрл» достигли $ 58,5 млн в США. Супергеройская картина теряет интерес зрителей, занимая четвёртую позицию в местных чартах.

По всему миру лента заработала только чуть больше $ 100 млн. «Супергёрл» продемонстрировала провальный старт, но во время второй недели проката продажи билетов рухнули на 74%, что для крупнобюджетного проекта крайне плохой показатель. Учитывая, что бюджет фильма составил $ 170 млн, картина может принести убытки компании Warner Bros. в размере до $ 120 млн.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Ленту смешанно оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 56% свежести.

Каким получился фильм «Супергёрл»:
Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
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