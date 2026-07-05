Мультфильм «Миньоны и монстры» собрал $ 159 млн — худший старт в серии

По итогам первых выходных сборы мультфильма «Миньоны и монстры» достигли $ 98 млн в США. Анимационная лента стала лидером местных чартов, обогнав «Историю игрушек 5».

В мировом прокате картина заработала $ 159,8 млн. Таким образом, проект продемонстрировал самый слабый старт за всю историю франшизы «Гадкий я». Одной из причин низких показателей аналитики называют празднование Дня независимости США 4 июля, из-за чего зрители стали меньше ходить в кинотеатры. Некоторые также считают, что новые части серии выходят слишком часто — за 16 лет вселенная «Гадкого я» получила семь фильмов.

Франшиза отличается хорошей выдержкой в прокате и способна долго сохранять интерес зрителей. Бюджет «Миньонов и монстров» составил скромные $ 85 млн — несмотря на относительно слабый старт, лента может окупиться уже в ближайшие недели.

Сюжет мультфильма «Миньоны и монстры» отправляет жёлтых существ Миньонов в 1920-е. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ. Картину тепло приняли как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 91% свежести от обозревателей и 76% от зрителей.