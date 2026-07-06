«Майкл» пятый раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, «Майкл» пятый раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд. За выходные картина собрала 121,7 млн рублей.

На втором месте расположился «Холоп 3» со сборами в 81,1 млн рублей. Третью строчку заняло «Закулисье реальности», собравшее 36,9 млн рублей. А «Обсессия» за уикенд собрала 30,5 млн рублей.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.