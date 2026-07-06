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Том Холланд задавал вопросы Кристоферу Нолану на съёмках «Одиссеи», но он не отвечал

Том Холланд задавал вопросы Кристоферу Нолану на съёмках «Одиссеи», но он не отвечал
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В интервью Empire Кристофер Нолан, режиссёр «Одиссеи», рассказал, что на съёмках фильма Том Холланд постоянно задавал ему различные вопросы. Правда, режиссёр почти никогда не отвечал.

Особенно Том был в недоумении от сцены с ластригонцами, народом великанов-людоедов.

Эта сцена с ластригонцами, он был просто в шоке: «Какого чёрта ты это сделал?» А я просто не дал ему ответа.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля.

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