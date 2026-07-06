Кассовые сборы «Обсессии» достигли $ 400 млн
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«Обсессия» собрала во всём мире $ 400 млн. Бюджет картины, напомним, составил всего $ 750 тыс. Это феноменальный результат, который поражает до сих пор.
Картина вошла в топ-10 самых кассовых хорроров в истории и стала одним из главных хитов 2026 года в киноиндустрии.
«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают и вводят в ужас.
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