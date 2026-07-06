Дуэйн Джонсон вдохновлялся своим дедушкой для образа Мауи в фильме «Моана»

Дуэйн Джонсон рассказал, что вдохновлялся своим дедушкой, чтобы сыграть Мауи в фильме «Моана». Актёр взял образ и стиль своего родственника для этого.

Джонсон понял, что сможет хорошо сыграть героя в картине, потому что видел своего дедушку и вдохновлялся им.

Всё, что вы видите в фильме, бравада Мауи, его показная манера, его татуировки, его волосы, его голос — это всё заслуга моего дедушки.

Первая часть «Моаны» вышла в 2016 году и стала хитом — при бюджете в $ 150 млн лента собрала более $ 640 млн. Премьера продолжения состоялась в ноябре 2024 года. Несмотря на более скромные отзывы, мультфильм собрал гораздо больше оригинала — $ 1 млрд. Сейчас к выходу готовится ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном, который появится в мировом прокате уже 10 июля.