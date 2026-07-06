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«Была эльфом всю жизнь». Аня Тейлор-Джой — о своём участии в новом «Властелине колец»

«Была эльфом всю жизнь». Аня Тейлор-Джой — о своём участии в новом «Властелине колец»
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Аня Тейлор-Джой, которая сыграет эльфийку Серен в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», рассказала, что всю жизнь мечтала об этой роли. По словам актрисы, она всегда будто ощущала себя эльфийкой.

Чувствую, что была эльфом всю свою жизнь. Понимаю, мне нужно просто взять и сделать эту работу.

Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который сыграет Голлума, а в ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда. В картине также снимутся Кейт Уинслет («Титаник») и Джейми Дорнан в роли Арагорна, которого в оригинальной трилогии сыграл Вигго Мортенсен.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года.

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