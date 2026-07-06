Мэтта Дэймона поражает, что «Одиссея» стала их третьим совместным фильмом с Ноланом
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Мэтт Дэймон в интервью признался, что его поражает, как им удаётся работать вместе с Кристофером Ноланом. По словам актёра, они работают вместе уже третий раз, это невероятно.
Думаю, наша динамика была совместной с той самой секунды, как я начал с ним работать. Он действительно даёт актёрам много свободы, это просто выдающийся режиссёр.
Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.
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