Джесси Айзенберг жаждет продолжать сниматься в «Иллюзии обмана»

По данным The Wrap, Джесси Айзенберг горит желанием вернуться к «Иллюзии обмана». Он готов ещё долго играть своего персонажа, иллюзиониста Джея Дэниела Атласа.

По словам Айзенберга, для него роль Джея как отдушина. Обычно актёру приходится играть героев с депрессией или с ворохом проблем, но с Атласом он буквально отдыхает.

Обычно мне достаются роли людей в депрессии, что меня самого в неё вгоняет. А когда я играю этого высокомерного фокусника, каждый день заканчиваю с мыслью: «До чего же классно».

Новая часть «Иллюзии обмана» точно будет, но когда именно, пока вопрос открытый. Подробностей на данный нет.