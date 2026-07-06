Джесси Айзенберг жаждет продолжать сниматься в «Иллюзии обмана»
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По данным The Wrap, Джесси Айзенберг горит желанием вернуться к «Иллюзии обмана». Он готов ещё долго играть своего персонажа, иллюзиониста Джея Дэниела Атласа.
По словам Айзенберга, для него роль Джея как отдушина. Обычно актёру приходится играть героев с депрессией или с ворохом проблем, но с Атласом он буквально отдыхает.
Обычно мне достаются роли людей в депрессии, что меня самого в неё вгоняет. А когда я играю этого высокомерного фокусника, каждый день заканчиваю с мыслью: «До чего же классно».
Новая часть «Иллюзии обмана» точно будет, но когда именно, пока вопрос открытый. Подробностей на данный нет.
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