Steam Неймара завалили флагами Норвегии после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Сборная Бразилии уступила Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 1:2. После матча пользователи массово атаковали Steam-профиль нападающего Неймара.

В комментариях под страницей игрока появились сотни сообщений с флагами Норвегии и критикой его выступления. Пользователи призывают футболиста завершить карьеру и сосредоточиться на Counter-Strike 2. В профиле также оставляют негативные отзывы с пометкой -rep и иронизируют над реакцией форварда на поражение.

Фото: Steam Неймара

Неймар активно участвует в жизни CS-сообщества и занимает пост президента медиафутбольного подразделения в организации FURIA. Бразилия покинула ЧМ на стадии 1/8 финала впервые с 1990 года.