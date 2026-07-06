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Molodoy может перейти в Team Spirit в 2027 году — инсайдер

Molodoy может перейти в Team Spirit в 2027 году — инсайдер
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Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Данил molodoy Голубенко может стать участником Team Spirit. Об этом сообщил журналист портала rdy.gg Педро Браунер. Переход из FURIA может состояться в начале 2027 года.

Слухи о трансфере появились на фоне обсуждения будущего снайпера Team Spirit Дмитрия sh1ro Соколова. Ранее Денис deko Жуков предположил, что Соколов может завершить карьеру в конце 2026 года. Сам 24-летний снайпер позже опроверг это заявление, подчеркнув, что намерен продолжать выступления до 29-30 лет.

Голубенко представляет FURIA, однако статус игрока в команде остаётся под вопросом после ухода Габриэля FalleN Толедо в конце 2027 года.

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