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T1 обыграла FURIA в нижней сетке MSI 2026 по League of Legends

T1 обыграла FURIA в нижней сетке MSI 2026 по League of Legends
Ким Peyz Су-хван на MSI 2026
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Южнокорейский коллектив T1 победил бразильскую FURIA в первом раунде нижней сетки Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Матч завершился со счётом 3:0.

Первые две карты серии закончились с результатами 15:8 и 14:8 в пользу T1. Третья игра продлилась 35 минут и завершилась со счётом 23:21. По итогам встречи команда проходит в следующий этап плей-офф, а FURIA завершает выступление на турнире.

Наибольший вклад в победу внёс стрелок T1 Ким Peyz Су-хван. Его KDA по итогам трёх карт составил 8.5 / 1.6 / 5.9, а участие в убийствах достигло 87,8%. В среднем за карту игрок наносил 21,7 тыс. единиц урона по чемпионам противника.

Mid-Season Invitational 2026 проходит с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. В чемпионате принимают участие 11 команд, общий призовой фонд турнира составляет $ 2 млн.

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