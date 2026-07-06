Blizzard проведёт матчи по Heroes of the Storm и StarCraft на BlizzCon 2026

Компания Blizzard анонсировала серию выставочных встреч под названием Legacy Match. Игры пройдут в рамках фестиваля BlizzCon 2026 и будут посвящены исторически значимым противостояниям в киберспортивных дисциплинах компании.
В Heroes of the Storm состоится матч между Dignitas и Gen.G, который станет ремейком финала чемпионата мира 2018 года.
Состав Dignitas:
- Джеймс Bakery Бейкер;
- Жером JayPL Ламбер;
- Понтус Wubby Дальстрём;
- Вильгельм POILK Фленермиль;
- Джошуа Jaeben Пармар.
Состав Gen.G:
- Квон Kyocha Сон Бин;
- Ли merryday Тхэ Джун;
- Юн Sign Джи Хун;
- Пак Dami Чу Рён;
- Франклин Frankle Торрес.
Также организаторы запланировали шоу-матчи по стратегиям. В StarCraft: Remastered встретятся Лим BoxeR Ё Хван и Кан Nal_rA Мин. В дисциплине StarCraft II пройдёт игра между Грегори IdrA Филдсом и Чан MC Мин Чулем.
Активная разработка Heroes of the Storm была прекращена в июле 2022 года, однако проект продолжает получать технические обновления и правки баланса. Фестиваль BlizzCon 2026 пройдёт в сентябре.