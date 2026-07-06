Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Blizzard проведёт матчи по Heroes of the Storm и StarCraft на BlizzCon 2026

Blizzard проведёт матчи по Heroes of the Storm и StarCraft на BlizzCon 2026
Комментарии

Компания Blizzard анонсировала серию выставочных встреч под названием Legacy Match. Игры пройдут в рамках фестиваля BlizzCon 2026 и будут посвящены исторически значимым противостояниям в киберспортивных дисциплинах компании.

В Heroes of the Storm состоится матч между Dignitas и Gen.G, который станет ремейком финала чемпионата мира 2018 года.

Состав Dignitas:

  • Джеймс Bakery Бейкер;
  • Жером JayPL Ламбер;
  • Понтус Wubby Дальстрём;
  • Вильгельм POILK Фленермиль;
  • Джошуа Jaeben Пармар.

Состав Gen.G:

  • Квон Kyocha Сон Бин;
  • Ли merryday Тхэ Джун;
  • Юн Sign Джи Хун;
  • Пак Dami Чу Рён;
  • Франклин Frankle Торрес.

Также организаторы запланировали шоу-матчи по стратегиям. В StarCraft: Remastered встретятся Лим BoxeR Ё Хван и Кан Nal_rA Мин. В дисциплине StarCraft II пройдёт игра между Грегори IdrA Филдсом и Чан MC Мин Чулем.

Активная разработка Heroes of the Storm была прекращена в июле 2022 года, однако проект продолжает получать технические обновления и правки баланса. Фестиваль BlizzCon 2026 пройдёт в сентябре.

Материалы по теме
T1 обыграла FURIA в нижней сетке MSI 2026 по League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android