Вышел третий эпизод третьего сезона «Дома дракона»

6 июля состоялась премьера третьего эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего третьего эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Третий эпизод третьего сезона шоу по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. В нём в том числе показывают последствия восхождения Рейениры на Железный трон после кровавой битвы при Глотке.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая серия выйдет 13 июля. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.