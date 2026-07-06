Актёр Джордж Клуни получит почётную награду в Венеции за вклад в кино

Американский актёр Джордж Клуни получит почётную награду Венецианского кинофестиваля. Двукратному лауреату премии «Оскар» вручат «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

Звезда «11 друзей Оушена» уже прокомментировал будущее событие. 65-летний актёр заявил, что получение подобной награды связано с его преклонным возрастом, однако он всё равно поблагодарил организаторов будущей церемонии.

У меня было столько невероятных моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить «Золотого льва» — огромная честь. Возможно, это значит, что я старый, но я польщён.

Венецианский кинофестиваль-2026 пройдёт в Италии со 2 по 12 сентября. Линейку будущих кинопоказов назовут уже в конце июля.