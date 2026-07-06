Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Джордж Клуни получит почётную награду в Венеции за вклад в кино

Актёр Джордж Клуни получит почётную награду в Венеции за вклад в кино
Комментарии

Американский актёр Джордж Клуни получит почётную награду Венецианского кинофестиваля. Двукратному лауреату премии «Оскар» вручат «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

Звезда «11 друзей Оушена» уже прокомментировал будущее событие. 65-летний актёр заявил, что получение подобной награды связано с его преклонным возрастом, однако он всё равно поблагодарил организаторов будущей церемонии.

У меня было столько невероятных моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить «Золотого льва» — огромная честь. Возможно, это значит, что я старый, но я польщён.

Венецианский кинофестиваль-2026 пройдёт в Италии со 2 по 12 сентября. Линейку будущих кинопоказов назовут уже в конце июля.

Материалы по теме
«Здесь всем плевать на славу»: Джордж Клуни растит своих детей во Франции — вне Голливуда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android