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В России ускорят мобильный интернет с помощью ИИ-технологий

В России ускорят мобильный интернет с помощью ИИ-технологий
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует масштабно ускорить мобильный интернет в России. Для этого в ведомстве планируют внедрить в телеком-системы технологии искусственного интеллекта, на это обратили внимание «Известия».

В документе «Стратегии развития связи до 2035 года» сообщается о создании национальных ИИ‑платформ для управления сетями. В Минцифры отмечают, что пилотные проекты российских операторов уже показывают рост пропускной способности на 20-30% и снижение интернет-задержек на 50%.

Применение ИИ действительно позволит увеличить скорость мобильного интернета за счёт роста пропускной способности на 20-30%, согласен эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Российские операторы уже применяют ИИ для мониторинга и аналитики, а в мире Deutsche Telekom с Google Cloud сократили время устранения крупных инцидентов с часов до минуты, отмечает эксперт.

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