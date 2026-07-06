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Появились четыре часа геймплея Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced — релиз 9 июля

Появились четыре часа геймплея Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced — релиз 9 июля
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Автор YouTube-канала Skill Games опубликовал большой ролик с игровым процессом Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced на PlayStation 5 Pro. Геймер показал сразу четыре часа будущего проекта, который выйдет 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Skill Games. Права на видео принадлежат Ubisoft.

В ролике можно увидеть вступительные часы геймплея ремейка Assassin's Creed 4: от первых кат-сцен до обучения боевой системе, морскому геймплею и другим механикам игры. Интересно, что видео записано до полноценного релиза и до сих пор не удалено — возможно, оно выпущено с разрешения издателя Ubisoft.

Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced — полноценный ремейк культовой четвёртой части серии «Кредо убийцы». В переиздании авторы переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты.

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