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Фильм Надежда (2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн, сюжет

Вышел трейлер боевика «Надежда» со звездой «Игры в кальмара» — выход в России 10 сентября
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Кинокомпания Plus M Entertainment представила дебютный трейлер фильма «Надежда» с английскими субтитрами. Корейский фантастический блокбастер доберётся до кинотеатров России уже 10 сентября в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Plus M Entertainment. Права на видео принадлежат Plus M Entertainment.

Будущая лента расскажет историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром ленты выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале — 2026, где лента получила смешанные отзывы.

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