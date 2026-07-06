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Начались съёмки триллера «Приманка» про браконьеров с Лукерьей Ильяшенко

Начались съёмки триллера «Приманка» про браконьеров с Лукерьей Ильяшенко
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Кинокомпании «СКИФ» и «СТВ» объявили о старте производства фильма «Приманка». Съёмки триллера займут несколько месяцев и пройдут в Москве, премьера ленты должна состояться в 2027 году.

События ленты развернутся в дальневосточной тайге. По сюжету Света уже несколько месяцев ищет браконьеров, заставивших её родной лес жестокими ловушками. Попав в их логово, девушка должна выбраться живой и остановить убийц, готовых ради добычи на всё.

Главные роли в ленте сыграют Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти: Шабаш»), Дмитрий Куличков («Чистый лист»), Александр Дмитриев («Руки Вверх!») и другие актёры. Режиссёром выступит Илья Храмов («Чем могу помочь?»).

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