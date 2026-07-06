Сборы «Супергёрл» достигли $ 100 млн — фильм уже не окупится в прокате

По итогам второго уикенда сборы фильма «Супергёрл» достигли отметки в $ 100 млн. Сборы картины на второй неделе обрушились сразу на 74% — это один из худших показателей в истории блокбастеров Голливуда.

Таким образом, лента про сестру Супермена уже точно не сможет окупиться в прокате. Для этого фильму нужно собрать относительно скромные для кинокомиксов $ 315 млн, чего уже точно не произойдёт. Сейчас эксперты сомневаются, что супергеройской ленте удастся собрать хотя бы $ 200 млн в мировом прокате — до этой цифры смог добраться провальный «Джокер: Безумие на двоих» и «Флэш» с Эзрой Миллером.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести. Это второй полнометражный фильм в киновселенной DC — следующим проектом выступит сериал «Фонари», который стартует в августе на HBO.