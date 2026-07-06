Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Супергёрл» достигли $ 100 млн — фильм уже не окупится в прокате

Сборы «Супергёрл» достигли $ 100 млн — фильм уже не окупится в прокате
Комментарии

По итогам второго уикенда сборы фильма «Супергёрл» достигли отметки в $ 100 млн. Сборы картины на второй неделе обрушились сразу на 74% — это один из худших показателей в истории блокбастеров Голливуда.

Таким образом, лента про сестру Супермена уже точно не сможет окупиться в прокате. Для этого фильму нужно собрать относительно скромные для кинокомиксов $ 315 млн, чего уже точно не произойдёт. Сейчас эксперты сомневаются, что супергеройской ленте удастся собрать хотя бы $ 200 млн в мировом прокате — до этой цифры смог добраться провальный «Джокер: Безумие на двоих» и «Флэш» с Эзрой Миллером.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести. Это второй полнометражный фильм в киновселенной DC — следующим проектом выступит сериал «Фонари», который стартует в августе на HBO.

Материалы по теме
Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android