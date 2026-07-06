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Сериал Стюарт Блум не смог спасти вселенную (2026) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»
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Уже 24 июля состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам на HBO. Финал состоится 25 сентября.

Расписание выхода сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 июля
2-я серия31 июля
3-я серия7 августа
4-я серия14 августа
5-я серия21 августа
6-я серия28 августа
7-я серия4 сентября
8-я серия11 сентября
9-я серия18 сентября
10-я серия25 сентября
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