Расписание выхода шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»
Уже 24 июля состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис.
В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам на HBO. Финал состоится 25 сентября.
Расписание выхода сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 июля
|2-я серия
|31 июля
|3-я серия
|7 августа
|4-я серия
|14 августа
|5-я серия
|21 августа
|6-я серия
|28 августа
|7-я серия
|4 сентября
|8-я серия
|11 сентября
|9-я серия
|18 сентября
|10-я серия
|25 сентября
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