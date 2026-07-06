Расписание выхода шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва»

Уже 24 июля состоится премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам на HBO. Финал состоится 25 сентября.

Расписание выхода сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»