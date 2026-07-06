Расписание первой недели Кубка мира по киберспорту — старт Dota 2 и плей-офф по Valorant
С 6 по 12 июля в Париже пройдёт первая из семи недель Esports World Cup 2026 — аналога Олимпийских игр для киберспортсменов с рекордным призовым фондом $ 75 млн. На этой неделе трофеи разыграют команды по Valorant, Apex Legends и игроки в Fatal Fury: City of the Wolves, а представители Dota 2 проведут матчи групповой стадии.
Понедельник, 6 июля
- 14:00—19:30. Valorant, решающие матчи в группах A и B.
Вторник, 7 июля
- 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (1-й тур);
- 13:30–21:00. Apex Legends, групповой этап (первый день);
- 14:00—19:30. Valorant, решающие матчи в группах C и D.
Среда, 8 июля
- 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (2-й тур);
- 13:30–21:00. Apex Legends, групповой этап (второй день);
- 14:00–19:30. Fatal Fury, первый групповой этап, группы A и B;
- 20:00–22:00. Церемония открытия Esports World Cup 2026.
Четверг, 9 июля
- 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (3-й тур);
- 13:30–21:00. Apex Legends, групповой этап (третий день);
- 14:00—19:30. Valorant, два матча 1/4 финала;
- 14:00–19:30. Fatal Fury, первый групповой этап, группы C и D.
Пятница, 10 июля
- 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (4-й тур);
- 14:00—19:30. Valorant, два матча 1/4 финала;
- 14:00–19:30. Fatal Fury, второй групповой этап;
- 16:30–21:00. Apex Legends, этап на выживание (10 матчей);
Суббота, 11 июля
- 12:00—17:00. Dota 2, групповой этап (5-й тур в группах A и B);
- 14:00—19:30. Valorant, два матча 1/2 финала;
- 16:00—20:00. Fatal Fury, все матчи плей-офф (1/4, полуфиналы, матч за третье место и финал);
- 16:30–21:00. Apex Legends, финал (10 матчей).
Воскресенье, 12 июля
- 12:00—17:00. Dota 2, групповой этап (5-й тур в группах C и D);
- 14:00—19:30. Valorant, матч за третье место и гранд-финал.
Следить за ходом ивента можно в нашем лайв-материале со всеми результатами и новостями Esports World Cup 2026.
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