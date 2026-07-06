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Расписание матчей Esports World Cup 2026 (EWC 2026) с 6 по 12 июля — Dota 2, Apex Legends, Valorant, Falat Fury

Расписание первой недели Кубка мира по киберспорту — старт Dota 2 и плей-офф по Valorant
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С 6 по 12 июля в Париже пройдёт первая из семи недель Esports World Cup 2026 — аналога Олимпийских игр для киберспортсменов с рекордным призовым фондом $ 75 млн. На этой неделе трофеи разыграют команды по Valorant, Apex Legends и игроки в Fatal Fury: City of the Wolves, а представители Dota 2 проведут матчи групповой стадии.

Понедельник, 6 июля

  • 14:00—19:30. Valorant, решающие матчи в группах A и B.

Вторник, 7 июля

  • 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (1-й тур);
  • 13:30–21:00. Apex Legends, групповой этап (первый день);
  • 14:00—19:30. Valorant, решающие матчи в группах C и D.

Среда, 8 июля

  • 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (2-й тур);
  • 13:30–21:00. Apex Legends, групповой этап (второй день);
  • 14:00–19:30. Fatal Fury, первый групповой этап, группы A и B;
  • 20:00–22:00. Церемония открытия Esports World Cup 2026.

Четверг, 9 июля

  • 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (3-й тур);
  • 13:30–21:00. Apex Legends, групповой этап (третий день);
  • 14:00—19:30. Valorant, два матча 1/4 финала;
  • 14:00–19:30. Fatal Fury, первый групповой этап, группы C и D.

Пятница, 10 июля

  • 12:00—22:00. Dota 2, групповой этап (4-й тур);
  • 14:00—19:30. Valorant, два матча 1/4 финала;
  • 14:00–19:30. Fatal Fury, второй групповой этап;
  • 16:30–21:00. Apex Legends, этап на выживание (10 матчей);

Суббота, 11 июля

  • 12:00—17:00. Dota 2, групповой этап (5-й тур в группах A и B);
  • 14:00—19:30. Valorant, два матча 1/2 финала;
  • 16:00—20:00. Fatal Fury, все матчи плей-офф (1/4, полуфиналы, матч за третье место и финал);
  • 16:30–21:00. Apex Legends, финал (10 матчей).

Воскресенье, 12 июля

  • 12:00—17:00. Dota 2, групповой этап (5-й тур в группах C и D);
  • 14:00—19:30. Valorant, матч за третье место и гранд-финал.

Следить за ходом ивента можно в нашем лайв-материале со всеми результатами и новостями Esports World Cup 2026.

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