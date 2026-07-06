На странице дисковода PlayStation 5 появилась отметка — новых дисков с 2028 года не будет

Компания Sony добавила специальную отметку на страницу дисковода PlayStation 5 — она напоминает о решении отказаться от физических дисков игр в пользу цифровых копий.

При этом дисковод можно будет использовать для запуска старых игр.

С января 2028 года новые релизы игр на PlayStation будут доступны только в магазине PlayStation Store и у ритейлеров в цифровом формате. Диски для игр, вышедших до января 2028 года, можно будет использовать на консоли.

Фото: Sony

1 июля Sony заявила об отказе выпуска дисков с играми на PlayStation. По словам представителей Sony, такое решение было принято в связи с «изменением потребительских предпочтений» геймеров. С января 2028 года игры на консоли будут доступны для покупки только в цифровом формате.