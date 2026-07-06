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Discord стал ошибочно банить пользователей за скриншоты с сеткой или таблицей

Discord стал ошибочно банить пользователей за скриншоты с сеткой или таблицей
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Пользователи Discord массово жалуются на ошибочные блокировки — ИИ-бот выдаёт автоматические баны за отправку в чаты и каналы скриншотов с сеткой, которые почему-то распознаёт как запрещённый контент.

Речь идёт о любых изображениях, содержащих сетку: о таблицах Excel, шахматных досках, инвентаре в Minecraft и многом другом. Вероятно, сетку действительно могли использовать мошенники, маскируя запрещённый контент — и теперь система видит любую сетку как нарушение.

Фото: Zavtracast

Разработчики Discord заявили, что уже скорректировали настройки, однако пользователи продолжают сообщать о блокировках. Рекомендуем в ближайшие дни избегать отправки подобных изображений, чтобы избежать проблем.

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