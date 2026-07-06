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Представлена GigaChat 3.5 Ultra — новую российскую модель ИИ сравнивают с DeepSeek V3.2

Представлена GigaChat 3.5 Ultra — новую российскую модель ИИ сравнивают с DeepSeek V3.2
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«Сбер» представил новую модель искусственного интеллекта GigaChat 3.5 Ultra. Она доступна всем желающим бесплатно в ИИ-помощнике ГигаЧат.

Архитектура позволила сократить размер почти вдвое, при этом генерация длинных текстов стала быстрее до четырёх раз. По бенчмаркам GigaChat 3.5 Ultra догоняет другие открытые модели уровня DeepSeek V3.2. Также сообщается, что новая модель лучше решает задачи, связанные с написанием кода, математикой и автономными агентными сценариями.

Нейросеть GigaChat 3.5 Ultra также способна читать и анализировать длинные тексты, что позволяет работать с любой текстовой информацией.

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