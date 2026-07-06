«Готика 2» получит ремейк — игра уже в разработке

На фоне успеха Gothic 1 Remake вторая часть легендарной ролевой игры также получит современную версию — ремейк «Готики 2» уже находится в работе.

Об этом рассказал актёр озвучки Пётр Гланц, который работал над звуком в ремейке первой «Готики».

Кто «Готику» не прошёл, чтобы обязательно прошли — потому что, по секрету, уже начали делать ремейк второй «Готики», ясно? Мы пока ещё не знаем, как с Вороном там поступить, но мы вам потом расскажем.

В ремейке первой «Готики» разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. Продажи игры уже превысили 500 тыс. копий на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.