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Фильм «Убойный футбол» получит вторую часть про женскую команду — лента выйдет летом

Фильм «Убойный футбол» получит вторую часть про женскую команду — лента выйдет летом
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Легендарный фильм «Убойный футбол» про спортивную игру в стиле кунг-фу получит продолжение — в Китае готовится к релизу вторая часть картины.

Сюжет расскажет про женскую футбольную команду, которая будет бороться за победу на турнире, используя приёмы из единоборств — как и в первой части.

Режиссёром станет Стивен Чоу, снявший оригинальный фильм и несколько других известных картин («Кулак ярости», «Разборки в стиле кунг-фу» и другие). В актёрский состав вошли несколько звёзд, включая бывшую футболистку Чжао Лину, рэпера MC Jin и стендап-комика Джимми О. Яна.

Премьера состоится в Сингапуре 6 августа 2026 года, в Китае же показ ленты стартует почти не месяц раньше — 11 июля 2026 года.

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