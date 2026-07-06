Xbox сокращает более 3000 сотрудников — компанию покинут авторы Hellblade и Dishonored

Сегодня, 6 июля, компания Xbox начала первый этап масштабной реструктуризации. Под сокращение уже попали около 1600 человек, ещё столько же будут уволены до конца года — это около 20% общего штата.

Кроме того, Xbox отказывается от четырёх крупных студий. Ninja Theory (авторы DmC: Devil May Cry и серии Hellblade: Senua) и Undead Labs (серия State of Decay) будут проданы, чтобы могли закончить свои игры, над которыми сейчас работают.

Compulsion Games (создатели We Happy Few и South of Midnight) и Double Fine (дилогия Psychonauts) станут независимыми и сохранят права на свои франшизы, по которым смогут делать игры. Xbox также покинут создатели Dishonored и Prey — студия Arkane ведёт консультации по поводу своего будущего.

Глава Xbox Аша Шарма выделила в числе причин низкую рентабельность, которая в 3-10 раз меньше, чем у других крупных издателей. Теперь компания планирует сделать ставку на большие игры без инди-проектов.