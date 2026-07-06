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В Лондоне состоялась мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана

В Лондоне состоялась мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана
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6 июля в Лондоне прошёл дебютный показ фильма «Одиссея». Эпическую ленту Кристофера Нолана показали в столице Великобритании за полторы недели до релиза в остальном мире.

На мировой премьере «Одиссеи» прошла полноценная красная дорожка. Ленту представили основные звёзды картины: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея и Шарлиз Терон. В ближайшее время также должны появиться первые обзоры фильма от критиков.

Основной каст фильма и режиссёр Кристофера Нолана с продюсером Эммой Томас

Основной каст фильма и режиссёр Кристофера Нолана с продюсером Эммой Томас

Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля, аналитики прогнозируют фильму старт в районе $ 80 млн только в США.

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