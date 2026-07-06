В Лондоне состоялась мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана

6 июля в Лондоне прошёл дебютный показ фильма «Одиссея». Эпическую ленту Кристофера Нолана показали в столице Великобритании за полторы недели до релиза в остальном мире.

На мировой премьере «Одиссеи» прошла полноценная красная дорожка. Ленту представили основные звёзды картины: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея и Шарлиз Терон. В ближайшее время также должны появиться первые обзоры фильма от критиков.

Основной каст фильма и режиссёр Кристофера Нолана с продюсером Эммой Томас Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля, аналитики прогнозируют фильму старт в районе $ 80 млн только в США.