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BBL Esports и NRG вышли в плей-офф турнира по Valorant на EWC 2026

BBL Esports и NRG вышли в плей-офф турнира по Valorant на EWC 2026
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BBL Esports и NRG завершили групповой этап турнира по Valorant на Esports World Cup 2026, обеспечив себе место в плей-офф. Оба коллектива одержали победы 6 июля и прошли дальше с двумя выигрышами в группах B и C соответственно.

Турецкая BBL Esports разгромила EDward Gaming на двух картах: 13:4 на Lotus и 13:5 – на Breeze. Китайская команда, выступавшая с тренером в качестве замены, заняла 9-12-е место. NRG обыграла Karmine Corp со счётом 2:1: 13:6 на Breeze, 7:13 на Fracture и 13:7 – на Haven. Французский коллектив стал последней командой из региона EMEA, не сумевшей пройти в плей-офф.

Путёвку в следующую стадию ещё разыграют четыре команды, среди которых All Gamers с россиянином Романом f4ngeer Смирновым. Турнир по Valorant на EWC 2026 проходит со 2 по 12 июля в Париже. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 2 млн.

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