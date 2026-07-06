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ИИ-актриса Тилли Норвуд получила первую роль в кино — в комедийной драме «Смещённая»

ИИ-актриса Тилли Норвуд получила первую роль в кино — в комедийной драме «Смещённая»
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Цифровая актриса Тилли Норвуд, образ которой сгенерировали нейросети, получила первую роль в кино. ИИ-девушка «сыграет» в комедийной драме «Смещённая» (Misaligned).

Над лентой будут работать как специалисты по искусственному интеллекту, так и представители традиционного кино — режиссёры, сценаристы и так далее. Фильм расскажет историю ИИ, который обретает человеческую сущность в сюрреалистическом цифровом мире.

Появление Норвуд вызвало резкую критику представителей индустрии, в том числе профсоюзов актёров. При этом создатели Норвуд утверждают, что уже получают предложения ролей из Голливуда — хотя «Смещённую» будут снимать сами.

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