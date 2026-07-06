Звезда «Обсессии» Инде Наварретти хочет сняться в ещё одном фильме ужасов

Актриса Инде Наварретти, ставшая известной благодаря роли в хорроре «Обсессия», хотела бы сняться в ещё одном подобном фильме — чтобы доказать, что этот успех не был случайностью.

Я очень хочу доказать, что «Обсессия» — это не просто случайность. Это то, что я действительно люблю и чем хочу заниматься, но, конечно, на это потребуется время. Я хочу, чтобы люди дали себе это время и поверили в меня. Ещё я хочу публично провалиться и сделать что-то, что людям может не понравиться… Так что я с нетерпением жду новых ролей.

Ранее Наварретти вернулась к стримам и начала в прямом эфире проходить игру The Last of Us.