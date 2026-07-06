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Понятие «семейное кино» планируют закрепить в законодательстве России

Понятие «семейное кино» планируют закрепить в законодательстве России
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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова озвучила идею закрепления понятия «семейное кино» в законодательстве РФ — по её словам, это позволит в дальнейшем обеспечить государственную поддержку таких фильмов.

Буквально на днях мы обсудили с Министерством культуры введение нового понятия «семейное кино» о том, чтобы фильмы для семейного просмотра вошли в наше законодательство, а за ним пошла поддержка семейного кино.

Кузнецова также рассказала о проведении опроса о необходимости просемейного контента. Участие в нём приняли около 60 тыс. человек, и более 90% их них заявили о нехватке фильмов для семейного просмотра.

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