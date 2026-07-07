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Из-за провала в кинотеатрах «Супергёрл» могут выпустить в онлайне на две недели раньше

Из-за провала в кинотеатрах «Супергёрл» могут выпустить в онлайне на две недели раньше
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По данным СМИ, Warner Bros. планировала выпустить «Супергёрл» в онлайне 11 августа. Компания ожидала, что картина более-менее покажет себя в прокате, а потом её аккуратно выпустят в цифре, но планы поменялись.

Теперь же ленту хотят выпустить аж на две недели раньше, то есть 28 июля. На решение наверняка повлияли ужасные кассовые сборы. Это первый откровенный провал в перезапущенной киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести.

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