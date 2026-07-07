Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Людям Икс ’97» планируют снять как минимум 10 сезонов

По «Людям Икс ’97» планируют снять как минимум 10 сезонов
Комментарии

Глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что по «Людям Икс ’97» планируют снять как минимум 10 сезонов. Пока что вышло лишь два сезона, третий уже запущен в работу.

По словам Брэда, продолжение истории мутантов получается насыщенным, поэтому каждый новый сезон может рассказывать дополнительные истории и расширять уже знакомую вселенную.

«Люди Икс ’97» стартовали 20 марта 2024 года. Проект представляет собой продолжение оригинального мультсериала Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android